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Kuyuya düşen koyunlar kurtarıldı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde kapağı açık su kuyusuna düşen 2 koyun, itfaiye ekiplerinin merdiven ve iple yaptığı çalışmayla sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düştükleri su kuyusunda mahsur kalan 2 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki Yeni Mahalle'de otlayan 2 koyun, kapağı açık su kuyusuna düştü. Hayvanların sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, girilmesi zor olan kuyuya merdiven yardımıyla indi. Koyunlar, ekipler tarafından iple kurtarıldı. Zarar görmeden kurtarılan koyunlar sahibine teslim edildi. Hayvanların sahibi, sorunsuz geçen operasyon sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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