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Hatay'da Sansarın Hayvanların Telef Olmasına Neden Olması Üzerine Mahalle Nöbette

Hatay'da Sansarın Hayvanların Telef Olmasına Neden Olması Üzerine Mahalle Nöbette
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Hikmet Karaoğlan, tavuklarını telef eden sansarı 20 günde yakalayıp kafese koydu. Ancak sansar, kafesin tellerini parçalayıp kaçmayı başardı. Karaoğlan, sansarları yakalamak için mahallece nöbette olduklarını belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 30 tavuğunu telef sansarı kurduğu tuzakla 20 günde yakalamayı başaran Hikmet Karaoğlan, kafese koyduğu sansarı bir gecede elinden kaçırdı. Kıyamadığı için sansarı öldüremediğini söyleyen Karaoğlan, "Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz" dedi.

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Karaoğlan, deprem sonrası Habibi Neccar Dağının eteklerine yakın olan müstakil evde yaşamaya başladı. Depremde evi yıkılan Karaoğlan, dağa yakın yerde olan evinde kümeslerindeki hayvanlarına bakarak zaman geçiriyor. Kümesindeki hayvanların her geçen gün tek tek telef olduğunu fark eden Karaoğlan, tavuklarını ve horozlarını sansarın telef ettiğini anladı. Durum üzerine tuzak kuran ve 20 gün süren operasyonla sansarı yakalamayı başaran Karaoğlan, hayvanı çelik tellerle kaplı kafesin içerisine hapsetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine hayvanı teslim etmek için bir gün bekleyen Karaoğlan, sabah kümese gittiğindeyse sansarın telleri parçalayarak kaçtığını fark etti. Sansarı elinden kaçıran Karaoğlan, 30 hayvanını telef eden sansarı yakalamak için mahalle olarak nöbette olduklarını söyledi.

"Sansar bizim tavukları öldürdü ama biz ona kıyamadık öldürmedik"

30'a yakın tavuğunu ve horozunu yiyen sansarı kurduğu yakalayan ve ardından elinden kaçıran Hikmet Karaoğlan, "Sansarlar, 15 aydır bizim tavukları telef ediyor. Biz de sansar için dün gece bir kafes hazırladık. 20 günlük süren bir operasyonda sansarı yakaladık. Sansar bizim tavukları öldürdü ama biz ona kıyamadık öldürmedik. Dün akşam kafesteydi, kafesin içine yumurta da koyduk. Sabah uyandığımızda kafese baktık sansar, kafesteki tellere parçalamış kaçmış. Sansar ismi gibi; akıllı, uyanık ve sinsi bir hayvanmış. Sansar şu ana kadar 30 tavuğumuzu öldürdü. Her akşam arkamdaki kümese ve aşağıdaki kümese geliyorlar. Her akşam bir sansar operasyonu var. Ortalama bu çevrede 8 ila 10 sansar var, mahalleli olarak biz de onların peşindeyiz. Onları öldürmeyeceğiz ve kıyamıyoruz. Onlara tuzak kurup akşam nöbette bekliyoruz. Sansarlar arasında davamız var. Ailem çok üzgün tavuklarımız vardı artık yoklar. Sansar bizi mağdur etti. Sansarı bir dahaki tuzakta yakalayıp sonra doğa korumaya bırakacağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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