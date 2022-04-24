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Hatay'da Paskalya Bayramı Kutlandı

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Hatay'da Paskalya Bayramı Kutlandı

Hatay’da Hristiyan vatandaşlar Paskalya Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Hristiyanların İsa’nın diriliş günü olarak kabul ettiği Paskalya Bayramı, kilise ziyaretleri, aile yemekleri ve paskalya yumurtası avı gibi etkinliklerle kutlanıyor.

Hatay'da Hristiyan vatandaşlar Paskalya Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Hristiyanların İsa'nın diriliş günü olarak kabul ettiği Paskalya Bayramı, kilise ziyaretleri, aile yemekleri ve paskalya yumurtası avı gibi etkinliklerle kutlanıyor.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil'in ev sahipliğini yaptığı kutlamaya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel, İzmir Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Defne Belediye Meclis Üyesi Süleyman Çekmece ve kanaat önderleri katıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ne yapılan ziyaret sonrası tüm konuklar kilise önünde fotoğraf çekildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hayzaran, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı kutlandı.

 

 

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

The Revenant, Hristiyan, Paskalya, Hatay, Yerel, Haberler

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