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Samandağ'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

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HATAY’ın Samandağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki atık su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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