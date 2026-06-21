Arsuz'da orman ve doğa okulu atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde Kışlaçayı İlkokulu bünyesinde oluşturulan Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri'nin açılış programına katıldı.

Mustafa Masatlı, il ve ilçe protokol üyeleriyle birlikte Arsuz ilçesinde bulunan Kışlaçayı İlkokulu bünyesinde oluşturulan Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Vali Masatlı, eğitimin yalnızca okul binalarından ibaret olmadığını belirterek çocukların doğayla iç içe, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri ortamların oluşturulmasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Hatay'da eğitim alanındaki yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Vali Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrasında eğitim altyapısının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti. Depremden bu yana kentte 240 yeni okulun kazandırıldığını, 54 okulun inşaatının sürdüğünü, 31 okulun ise planlama aşamasında bulunduğunu belirten Masatlı, 944 okulun büyük onarımının tamamlandığını söyledi.

Vali Masatlı, tamamlanan yatırımlarla birlikte Hatay'a 5 Şubat 2023 öncesine göre 3 bin 600 ilave derslik kazandırılacağını, öğretmenlerin sosyal ve mesleki imkanlarını güçlendirmek amacıyla 4 yeni öğretmenevinin hizmete açıldığını ve özel yetenekli öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla 4 yeni BİLSEM'in eğitim altyapısına dahil edildiğini ifade etti.

Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde eğitimin en önemli önceliklerden biri olduğunu dile getiren Vali Masatlı, Kışlaçayı Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri'nin doğayı seven, çevresine duyarlı, bilimle ve sanatla iç içe nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı