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Hatay'da Muhtar Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırıyor

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HATAY (İHA) – Hatay'da muhtar Ali Kumlu, mahallesinde yaşayan çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çocuklarla birlikte parkta kitap okuyor. Çocukları ödüllerle mutlu eden muhtar, yaptığıyla takdir topluyor.

Okuma alışkanlığının azaldığı bugünlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde 56 yaşındaki muhtar Ali Kumlu, çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için kolları sıvadı. Sofular Mahallesi'nde yaşayan çocuklarla hafta sonları mahalle parkında kitap okuma etkinliği düzenleye muhtar Kumlu, çocukları ödüllerle heveslendiriyor. Muhtar Kumlu, amacının çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak olduğunu belirtti.

"Bu yaptığımızla gençlerimizi, çocuklarımızı kitap okumaya alıştırmak istiyoruz" diyen Ali Kumlu, "Bu yaptığımızla gençlerimizi, çocuklarımızı kitap okumaya alıştırmak ve kitap sevgisini aşılamak istiyoruz. Şu anda bu etkinliği parkta yapıyoruz ve düzenli olarak yapmaya çalışacağım. Yaklaşık 15 çocukla bu etkinliği yapıyoruz. Okullar tatil olduğu için özellikle hafta sonları yapıyoruz. Çocukları toplayıp herkes sevdiği kitabı alıyor. Bu şekilde saatlerimiz geçiyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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