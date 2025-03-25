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Hatay'da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'da otomobille çarpışarak yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde; 31 PV 374 plakalı otomobille Mustafa D. İdaresindeki 31 ANZ 920 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Yerel
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