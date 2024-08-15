Hatay'da Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü ayini düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyanlar için kutsal sayılan " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" nedeniyle ayin düzenlendi.

Medeniyetler beşiği olan Hatay'da farklı inançlara sahip insanlar, yüzlerce yıllardır aynı yaşam alanını paylaşmaya devam ediyorlar. İskenderun ilçesinde bulunan Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyanlar tarafından " Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" ayini yapıldı. Ayine Hristiyan vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Meryem Ana bayramını coşkuyla kutladıklarını belirten İlyas Edip Terbiyeli (50), "Bugün İskenderun Ortodoks kilisesinde ve diğer tüm kiliselerde Meryem Anamızın göğe yükselmesinin bayramı kutlanmaktadır. Bu Hristiyan cemaati içerisinde büyük bayramlardan bir tanesidir. Her sene coşkuyla kutlanır. İnsanlar ayinlerine gelirler, dualar ederler, mumlarını yakarlar ve kutsal ayine iştirak ederler. Biz de bugün 15 Ağustos tarihi itibarıyla İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'ndeyiz. Bu büyük bayramı kutlamak üzere burada toplandık. Bu tür bayramların ve bu bayramların bütün bölgemize, bütün dünyaya, bütün halkımıza, bütün insanlara barış ve huzur getirmesini istiyoruz. Bütün dualarımız bu yönde. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da hep bu barış ve huzurlu günler içerisinde bayramlarımızı kutlar ve güzel günlere yelken açarız" dedi.

Ayini İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti. Kiliseye gelen vatandaşlar mum yakarak, ayinde dua etti. - HATAY