Hatay'da Kurban Bayramı öncesi hayvan denetimleri sürüyor
Hatay'da, Kurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamaması ve salgın risklerinin azaltılması hedefleniyor.
Bu kapsamda görevli denetim personelleri tarafından yol kontrolleri ile hayvan satış yerlerine yönelik denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar titizlikle sürdürüleceği bildirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı