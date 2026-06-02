Ağır hasarlı binanın yıkımı sağlam binaya zarar verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 7 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında kopan beton ve moloz parçaları, bitişikteki apartmanın dış cephesine isabet ederek hasara yol açtı. Ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Deprem sonrası yapılan incelemelerde ağır hasarlı olduğu belirlenen 7 katlı binanın kontrollü yıkımı için ekipler çalışma başlattı. Yıkım öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri de bölgede tedbir amacıyla görev yaptı. İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında binadan kopan bazı beton ve moloz parçaları, hemen yanında bulunan apartmanın dış cephesine isabet etti. Parçaların isabet ettiği binanın duvarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ilgili ekipler, zarar gören binada inceleme yaparak hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera : Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
