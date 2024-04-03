Hatay'da Kadın Muhtarın Balkon Konuşması ve Çiftetelli Kutlaması

Hatay'da erkek rakibine karşı 172 oyluk farkla seçimi kazanan ve ikinci sefer zafer elde eden 66 yaşındaki muhtar Nuriye Türkmen'in, balkon konuşması yaptıktan sonra kadınlarla çiftetelli oynayarak kutlama yaptığı anlar ilgi odağı oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahalle Muhtarı 66 yaşındaki Nuriye Türkmen, 2019 yerel seçimlerinin ardından yeniden zafer elde etti. Türkmen, rakibine 172 oy fark atarak kazandığı seçim sonrası mahalle halkına evinin balkonundan konuşma yaparak seslendi. 4 kız evladına annelik yapan ve bir süre önce eşi vefat eden Türkmen'in balkon konuşması ve kadınlarla çiftetelli oynayarak kutlama yaptığı anlar ilgi odağı oldu.

"Balkon konuşması yaptım, halk tarafından çok güzel karşılandı ve sonra kadınlarla çiftetelli oynadık"

İkinci defa muhtarlığa seçilen Nuriye Türkmen, "Ben muhtarlık seçimini rakibime 172 oy farkla kazandım. Çok sevinçliyiz. Rakiplerim kötülükle ve kavgayla beni yenmeye çalıştılar ama çok şükür başarıyla kazandık. Balkon konuşmamız yapıldı. Halk tarafından çok güzel karşılandım. Kadınlarla çiftetelli oynadık. Çok güzel bir duygu ve hala bu heyecanım var. Benim 4 kızım ve 4 damadım var. Hepsi benim arkamdalar. Çok mutluyum Allah razı olsun. Allah sağlığımı almadığı sürece durmak yok yola devam" dedi.

"Her zaman kadınların arkasındayız"

Kadınlara öncelik tanıdıklarını ifade eden 53 yaşındaki Ahmet Çakmakoğlu ise, "7 erkek ve 1 kadın azalarımız var. Her zaman kadınların arkasındayız" şeklinde konuştu.

"7 erkek 1 kadın azamızla muhtarımızın yanındayız"

Karaali Bölüğü Mahallesi muhtar azalarından biri olan 33 yaşındaki Halil Kodalak da, "Muhtarımızı her zaman destekliyoruz. Kadın muhtarımıza güveniyoruz. 7 erkek 1 kadın azamızla muhtarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. - HATAY