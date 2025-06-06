Hatay'da Kaçan Boğa Trafiği Durdurdu
Hatay'ın Antakya ilçesinde sahiplerinden kaçan bir boğa, karayoluna çıkarak trafiği durdurdu. Boğanın peşindeki iki kişiyi kovaladığı anlar kameralara yansıdı.
Hatay'da kaçarak karayolunda trafiği durduran boğanın kendisinin peşinde olan 2 kişiyi kovaladığı anlar kameraya yansıdı.
Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi mevkiinde sahiplerinin elinden kaçan boğa, karayoluna çıktı. Bir süre yolun ortasında bekleyen boğa, kendinin peşinde olan 2 kişiyi kovalamaya başladı. Kendini kovalayan kişiye korku dolu bayram yaşayan tosun bir süre sonra karayolundan araziye girerek gözden kayboldu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel