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Hatay'da İncir Toplayan Çiftçi Engerek Yılanıyla Karşılaştı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Süheyla Özkurt, incir toplarken dut ağacı üzerinde 1 buçuk metrelik engerek yılanıyla karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da yeteri olgunluğa ulaşan incir hasat edilmeye devam ediyor. Sıcaklığın yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye devam ediyor. Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, kendi bahçesine incir toplamak için gittiğinde dut ağacı üzerinde engerek yılanıyla karşılaştı. Telefonla çekim yaptığı esnada 1 buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt'ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. Görüntüde; incir toplarken yılanı gören Özkurt'un yılanla sohbeti kameraya yansıdı.

"Yılanı aniden görünce çok korktum ve dallara yükselerek gitti"

İncir toplarken yılanla karşılaşan Süheyla Özkurt, "Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım. Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medyada için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim. Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken bende onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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