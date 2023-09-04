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Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

Yerel Haberler

Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Meydan Mahallesi'nde bulunan sahilde gün batımı ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.

Ortaya çıkan gün batımı; denizdeki yol objektiflere yansırken, görenleri de kendisine hayran bırakan görüntüler sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yerel

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