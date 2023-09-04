Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Hatay'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Meydan Mahallesi'nde bulunan sahilde gün batımı ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
Ortaya çıkan gün batımı; denizdeki yol objektiflere yansırken, görenleri de kendisine hayran bırakan görüntüler sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yerel