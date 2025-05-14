Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de gece yarısı şiddetli deprem
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı

Hatay'da Engelli Bireyler Temsili Askerlik Töreni Düzenledi

Hatay'da Engelli Bireyler Temsili Askerlik Töreni Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtyol ilçesinde 14 engelli birey, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik programında yemin etti. Törende gençlerin mutluluğu ve heyecanı ön plana çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 engelli birey, temsili askerlik programında yemin ederek ant içti.

Türkiye genelinde Engelliler Haftası olarak kutlanan 10 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında Hatay'da yaşayan engelliler çeşitli etkinliklerle özel hissettiriliyor. Dörtyol Kaymakamlığı ve Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından Hatay'da yaşayan 14 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenlendi. Törende, vatani görevlerini temsili olarak yerine getiren gençler onurla yemin etti.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, yemin eden gençlerin törenini gururla izleyerek temsili askerlik görevini yerine getiren gençlerin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Törene ayrıca, Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İbrahim Karakulak ve engelli bireylerin aileleri katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Meydanlarda tek tek kontrol ediliyor! İstanbul'da başladı
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü

Trump'ın tarihi kararı, komşuyu sokaklara döktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.