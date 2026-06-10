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İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı

İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı
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Hatay'da İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerinde yeni atamalar yapıldı. Volkan Türkmenoğlu Payas'a, Ertuğrul Ekinci İskenderun'a atandı.

Hatay'da emniyet teşkilatında yapılan yeni görevlendirmeler kapsamında İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görev değişikliği yaşandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atamalar doğrultusunda, Arsuz İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Volkan Türkmenoğlu, Payas İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Payas İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ertuğrul Ekinci ise İskenderun İlçe Emniyet Müdürü görevine getirildi.

Yeni görev yerlerine atanan emniyet müdürlerinin önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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