Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da Dörtyol-Payas yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da Dörtyol-Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

HATAY'da seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Dörtyol- Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ne şakaları var ne de acımaları! Barcelona geriden gelip kazandı

Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum

Dünyaca ünlü yıldızdan itiraf: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum
Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu, cezaevine konuldu

Tecavüzden suçlu bulundu! Şimdi onu cezaevi kabusu bekliyor
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı22

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üst düzey iki isim daha tutuklandı

Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!