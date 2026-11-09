Hatay'da Dörtyol-Payas yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı

Hatay'da Dörtyol-Payas yolunda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'da Dörtyol-Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
HATAY'da seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Dörtyol- Payas kara yolu Çağlalık mevkisinde dün akşam seyir halindeki hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı