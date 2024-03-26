Hatay'da Dereye Kaptırılan Motosikletin Bulunması İstendi

Hatay'da 50 bin TL değerindeki motosikletini taşan dereye kaptıran depremzede Ertan Oğur, 'elim, ayağımdı' dediği motosikletini bulacak olanlardan geri getirmelerini istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay'da yağışlı hava ve kuvvetli fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Fırtınayla birlikte etkili olan yağışlı hava derelerin debisinin artmasına ve hayatın olumsuz etkilenmesine neden oldu. Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bölgeden geçen dere de yağışlı havanın etkisiyle taştı ve yol kısmen kapandı. Sabah işinden çıktıktan sonra hayatını sürdürdüğü ahşap evler geçici yaşam merkezine gitmek isteyen Ertan Oğur isimli depremzede vatandaş, 50 bin TL değerindeki 31 GZ 772 plakalı motosikletini taşan dereye kaptırdı. Oğur, 'elim, ayağımdı' dediği motosikletinin bulunması umuduyla derenin başında bekliyor.

"Bayağı bir sel vardı burada o da aldı gitti"

Motosikletini bulacak olan vatandaşlardan geri getirmelerini isteyen Ertan Oğur, "Hatay'da hava çok kötü. Yağış çok, dün saat 6'dan beri yağış var. Hiç durmadan fırtınayla birlikte devam ediyor. Afet yaşıyoruz şu anda. Ben gece çalışıyorum, sabah işten geliyordum. Derenin kapalı olduğunu gördüm. Motosikletle geçeceğimi düşündüm. Ardından beni düşürünce motosiklet elimden kaçtı. Bayağı bir sel vardı burada o da aldı gitti. Beyaz renkteydi, bulanlardan insanlık namına haber etmesini istiyoruz. Yaklaşık 50 bin TL değerindeydi. Ama elimiz, ayağımızdı o olmasa işe gidemeyeceğiz" dedi. - HATAY