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Hatay'da Depremzedelere Yeni Ahırlar İçin Temel Atıldı

Hatay'da Depremzedelere Yeni Ahırlar İçin Temel Atıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ahırların yerine yenileri yapılmak üzere temel atma töreni gerçekleşti. Hatay'da Arsuz ilçesinde hak sahibi vatandaşlar için yeni ahırların inşaatına başlandı.

Hatay'da depremde ahırları yıkılan hak sahibi vatandaşlar için yapılacak olan ahırların temeli atıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkım yaşanmış ve binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketinin izlerinin silindiği kentte ihya ve inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremden etkilenen ilçelerden olan Arsuz'un Avcılarsuyu ve Haymaseki Mahallelerinde vatandaşların ahırları zarar görmüş ve yıkılmıştı. Bölgede ahır hak sahipliği bulunan vatandaşlar için yapılacak olan ahırların temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine; Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar ve AFAD İl Müdürü Taner Bayındır katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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