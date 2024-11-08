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Hatay'da Depremzedeler için Köy Tipi Afet Evleri İnşaatları Devam Ediyor

Hatay'da Depremzedeler için Köy Tipi Afet Evleri İnşaatları Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Arsuz ilçesinde afetzede vatandaşlar için inşa edilen köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor. Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, inşaatları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası afetzede vatandaşlar için inşa edilen köy tipi afet evlerinin inşaatları yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde yıkımın yaşandığı Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce Mahallelerinde de köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor. Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, yapımına devam edilen kalıcı köy evlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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