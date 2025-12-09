"Yüreğimizdeki Işık" Projesi Hatay'da Üçüncü Kez Çocuklarla Buluştu

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin ardından yaraları sarmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Hatay'da "Yüreğimizdeki Işık" projesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında üçüncü kez çocuklarla buluşarak bakım ve moral desteği sağladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara yönelik destek çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda "Yüreğimizdeki Işık" projesi, Hatay'da üçüncü kez uygulamaya alındı. Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülen ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yeniden çocuklarla buluştu. Program, aile kaybı yaşayan, ampute ve fiziksel engelli çocuklara moral ve öz bakım desteği sunmayı hedefliyor.

İlk uygulaması 2025 yılının Mart ayında yapılan proje, bu kez Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde üç gün süren buluşmalarla sürdürüldü. Saç bakımından öz bakım desteğine uzanan çalışmalar, farklı yaş gruplarından çocuklara hem moral hem de sosyal paylaşım ortamı sağladı. Etkinlik boyunca sohbetler, oyunlar ve zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Gönüllü ekip ile çalışmayı yürüten Sabit Akkaya, desteğin devam edeceğini belirterek, "Bizim için önemli olan, küçük bir dokunuşla bile olsa çocukların kendilerini değerli ve güçlü hissetmelerine katkı sunmak. Her birinin gözlerindeki ışık bize umut veriyor. Bu yolculuğu sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Proje, deprem sonrası yalnızlaşan çocukların toplumsal bağlarını güçlendirmeyi ve yeniden hayata tutunmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Gönüllü katkılar her yıl genişleyerek sürerken, çalışma yalnızca bir bakım hizmeti değil; dayanışma, hatırlanma ve güçlenme duygusu yaratmayı hedefleyen bir sosyal destek örneği olarak görülüyor.