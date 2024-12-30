Hatay'da Depremzede Çocuklar İçin 'Yüreğimizdeki Işık Projesi'

Hatay Valiliği tarafından yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında depremzede çocuklar, tarihi mozaikleri inceleyerek doyasıya eğlendiler.

Depremzede çocuklara umut olan 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında afetzede çocukların yüzleri gülmeye devam ediyor. Hatay Valiliği, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında 215 kişilik yemek ve sinema etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Hayırsever tarafından organize edilen etkinlik kapsamında çocuklar, zemini mozaikle kaplı otel içerisinde tarihi yakından tanıma fırsatı da buldu. - HATAY