Hatay'da depremin ardından inşa edilen 140'ıncı cami olan Bohşin Cami, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla ibadete açıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış ve yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 140'ıncı cami Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan; 140 cami, 51 Kur'an kursu, 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken 24 cami ve 19 Kur'an kursunun da imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"Hizmete aldığımız cami sayısı 140'a ulaştı"

Asrın felaketinin ardından inşa edilen 140'ıncı caminin açılışını yaptıklarını belirten Vali Masatlı, "Bu cuma günü 140'ıncı camimizi hizmete açmış olduk. Bildiğiniz gibi asrın felaketiyle birlikte evlerimiz, iş yerlerimiz, hastanelerimiz, okullarımız ve şehir yaşamına dair pek çok yapı yıkıldı. 6 Şubat'tan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın eşine az rastladığı büyük bir ihya, inşa ve imar seferberliği başladı. Bizler bir taraftan konutlarımızı, iş yerlerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı, altyapımızı ve tarihi dokumuzu yeniden inşa ederken diğer taraftan da vatandaşlarımızın katkılarıyla ibadethanelerimizi yapmaya başladık. Bugün de Bohşin Mahallesi'nde Halit Kılıç Camisi'ni hizmete açtık. Bu camiyle birlikte hizmete aldığımız cami sayısı 140'a ulaştı. Ayrıca 51 Kur'an kursunu ve 13 gençlik merkezini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halit Kılıç Camisi'nin başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı