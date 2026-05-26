Deprem mezarlığında buruk arefe

Hatay'da asrın felaketinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Kurban Bayramı arefesinde deprem mezarlığını ziyaret ederek hüzünlü anlar yaşadı.

Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, mezarlık ziyareti yaparak hüzünlü anlar yaşadılar.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce bina yıkılmıştı. Depremde vefat eden vatandaşlar için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde deprem mezarlığı oluşturulmuştu. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı arefesinde mezarlığı ziyaret ettiler. Ziyarette vatandaşlar hüzünlü anlar yaşadılar.

Depremde yakınlarını kaybeden Fehime Bereket, "Ablanın, gelinin ve torunlarının mezarı var burada. Mezarımızı ziyaret etmeye geldik. Ben İzmir'den yeni geldim ve arefe günü ziyaret ettim. Rabbim cümlemizin ağız tadını bozmasın" dedi.

Depremde annesi, babası ve 2 kardeşini kaybeden Suriyeli Saraf Rubi, gözyaşları içerisinde dua etti. - HATAY

