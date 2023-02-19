Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da deprem anı gemi kamerasında

Yerel Haberler

Hatay'da deprem anı gemi kamerasında

Hatay'da deprem anı gemi kamerasında Hatay'da depremin ilk anlarına ilişkin İskenderun Limanı'nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı.

Hatay'da deprem anı gemi kamerasında

HATAY - Hatay'da depremin ilk anlarına ilişkin İskenderun Limanı'nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay İskenderun'da limanda demirlemiş bir geminin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket etmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları da yer alıyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskenderun Limanı İskenderun Hatay Genel Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title