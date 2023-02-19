Hatay'da deprem anı gemi kamerasında

HATAY - Hatay'da depremin ilk anlarına ilişkin İskenderun Limanı'nda bir gemiye ait güvenlik kamerası görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gökyüzündeki ışık parlamaları da yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay İskenderun'da limanda demirlemiş bir geminin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntının başlamasıyla geminin adeta beşik gibi hareket etmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise gökyüzündeki ışık parlamaları da yer alıyor.