Hatay'da 'Bozdoğan Kıl Çadır Kenti' kuruluyor

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da 250 kişilik 'Bozdoğan Kıl Çadır Kenti' kurulacağı belirtilirken deprem bölgesinde Aydın ilinden 449 personelin görev yaptığı açıklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da 250 kişilik ' Bozdoğan Kıl Çadır Kenti' kurulacağı belirtilirken deprem bölgesinde Aydın ilinden 449 personelin görev yaptığı açıklandı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 35 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan depremin ardından kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu. Bu çerçevede Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yardım yağarken, Aydın'dan da birçok ekip ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi.

250 kişilik kıl çadır kenti kuruluyor

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hatay'da 250 kişilik Bozdoğan Kıl Çadır Kenti kurulacağı belirtildi. Aydın Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Aydın ilinden gönderilen 449 personel ve 72 iş makinesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 240 adet tır, 91 adet; kamyon, kamyonet, ambulans, cenaze aracı ve benzeri araçlar, 36 yaşam konteyneri, 6 konteyner ile Hatay'a kurulacak olan 250 kişilik Bozdoğan Kıl Çadır Kenti de bölgeye gönderilmiştir" denildi. - AYDIN