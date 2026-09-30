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Hatay'da 43 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun lösemiye yenik düştü

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Hatay'da 43 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun lösemiye yenik düştü
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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun, lösemi tedavisi gördüğü süreçte hastalığın nüksetmesi üzerine Adana'da vefat etti. Coşkun, Tomruksuyu Mahallesi'nde defnedildi; evli ve 2 çocuk sahibiydi.

Hatay'da 1 yıldır lösemi tedavisi gören 43 yaşındaki beden eğimi öğretmeni Seyran Coşkun hayat mücadelesini kaybetti.

Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Seyran Coşkun'a yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığa karşı tedaviye başlayan Coşkun, geçtiğimiz hafta hastalığının nüksetmesi üzerine Adana'da hastanede vefat etti. Coşkun, ailesi ve yakınları tarafından Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Coşkun'un evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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