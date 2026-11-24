MESLEĞİNDE 42 yılı geride bırakan beden eğitimi öğretmeni 65 yaşındaki Halis Yapar, öğretmenliğin en kutsal yanının dezavantajlı çocukları keşfedip topluma kazandırmak olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinde yakınlarını enkaz altında kaybetmesine rağmen ilk günden itibaren görevinin başında kaldığını anlatan Yapar, "Öğretmen alacağı maaşla değil, yetiştirdiği öğrencilerin başarısıyla zenginleşir. Dünyaya tekrar gelsem yine öğretmenliği seçerdim" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Halis Yapar, 42 yıllık meslek hayatındaki tecrübelerini ve öğretmenlik idealini anlattı. Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Yapar, meslek hayatı boyunca özellikle dezavantajlı öğrencileri tespit etmeye odaklandığını belirtti. Kendi geliştirdiği 10 soruluk genel yetenek testleriyle keşfettiği öğrencileri, rehberlik servisi ve branş öğretmenleriyle iş birliği içinde çalıştırarak hayata hazırladığını ifade eden Yapar, "Dezavantajlı bir öğrencimizi Galatasaray Lisesi'ni kazanacak seviyeye getirmek insana tarif edilemez bir gurur veriyor. Öğretmenliğin en kutsal yanı budur. Bir öğretmen alacağı maaşla değil, bu duygularla zenginliğini pekiştirir. Ben de bu anlamda çok zengin bir insan olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

'SOSYAL ETKİNLİKLER ÇOCUĞA ÖZGÜVEN KAZANDIRIR'

2 ay sonra emekli olarak çok sevdiği mesleğine veda edecek olan Halis Yapar, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yapar, "Beden eğitimi öğretmeni olarak şunu özellikle belirtmek isterim; çocukların sosyal etkinliklerde yer almasına karşı çıkmasınlar, aksine teşvik etsinler. Sosyal etkinliklerde bulunan bir çocuk özgüven kazanır ve ileride kendine kendinden emin bir yol çizer. Günümüz şartları ve algılar değişti ancak genç meslektaşlarıma tek önerim sabırlı olmalarıdır. Kesinlikle kazanılamayacak çocuk yoktur; yeter ki nasıl yaklaşacaklarını bilsinler ve çaba sarf etsinler" ifadelerini kullandı.

'DEPREMDE YAKINLARIMI KAYBETTİM AMA GÖREVİMİ BIRAKMADIM'

6 Şubat depremlerinde yaşanan büyük acılara da değinen Yapar, öğretmenliğin zor zamanlarda fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getirdi. Depremde birçok akrabasını, yeğenlerini ve kardeşini enkaz altında kaybettiğini aktaran Yapar, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir deprem geçirdik, çok acılar yaşandı. Kardeşim, yeğenlerim ve birçok akrabam göçük altındaydı. Bu ağır kayıplara rağmen ilk günden son ana kadar görevimizin başında kaldık. İzinli olmalarına ve kendileri de birer depremzede olmalarına rağmen sabahlara kadar uyumadan halkın ve depremzedelerin yanında olan, görevini terk etmeyen kişidir öğretmen. Ben öğretmeni böyle tarif ediyorum."

'DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM'

42 yıllık meslek hayatında çok yorulduğunu ancak büyük bir manevi tatmin yaşadığını belirten Halis Yapar, yetiştirdiği öğrencilerin bugün doktor, asker, komutan ve belediye başkanı olarak karşısına çıkmasının kendisi için en büyük ödül olduğunu söyledi. Yapar, "Eski öğrencilerimin gelip anılarımızı tazelemesi, hayatlarına dokunabildiğimi söylemeleri beni hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor. Öğretmen olduğum için çok mutluyum. Bana 'Dünyaya tekrar gelsen ne yapmak istersin?' diye sorsalar, tereddütsüz yine öğretmenliği seçerdim" dedi.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı