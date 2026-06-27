Öğrencilerinden helallik alarak emekliye ayrılan 38 yıllık öğretmene alkışlı veda

Hatay'da 38 yıl boyunca öğretmenlik yapan 61 yaşındaki Yaşar Faik Akkoyun, 38 yıllık meslek hayatını tamamlayarak öğrencilerinin alkışları arasında helallik alarak mesleğine veda etti.

Dörtyol ilçesinde bulunan Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Başöğretmen Yaşar Faik Akkoyun, 38 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliliğe ayrıldı. Eğitim hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan, görev yaptığı kurumlarda çalışkanlığı, disiplinli duruşu ve örnek kişiliğiyle takdir toplayan Akkoyun için okulda veda programı düzenlendi. Meslektaşları ve öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlanan Akkoyun, duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrencilerinden helallik isteyen ve meslek hayatında binlerce insanın hayatına dokunduğunu ifade eden Akkoyun, "Siz karnelerinizi almış olacaksınız, bende sevgilerinizi almış olacağım. Bu ayın sonu itibariyle emekli oluyorum. İçinizde beraber derslerine girdiğim öğrencilerimiz var. İyi, kötü günlerimiz oldu. Hepinize hayat boyunca sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Benim sizde hakkım varsa helal olsun, sizlerde hakkınızı helal edin. Bundan sonraki süreçte buralardayız, her zaman destekçiniz olmaya açığım. Bu kadar zamandır binlerce öğrenci mezun ettik, hala onlarla görüşüyoruz. Sizlerde öğrencilerim olarak benim için kıymetlisiniz, hepinizi seviyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı