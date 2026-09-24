Hatay Antakya'da konutlar teslim edildi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşam başladı

Hatay'da depremde tamamen yıkılan Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeniden inşa edilen konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından bölgede yaşam yeniden başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da yeni yuvalarına kavuşan Mehmet ve Fatma Yurdagül ailesini yeni yuvasında ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen bölgelerinden biri olan Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi adeta yerle bir olmuş ve bölge boş araziye dönmüştü. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen ihya, imar ve inşa çalışmaları kapsamında mahallede yeni konut ve iş yerleri inşa edildi. Hak sahiplerine teslim edilen yeni konutlarla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde yeniden yaşam başladı. Evlerin ışıklarının yanması, iş yerlerinin kepenklerinin açılması ve sokaklarda vatandaşların görülmesi mahalleye yeniden hareketlilik kazandırdı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni evlerine yerleşen Mehmet ve Fatma Yurdagül ailesinin misafiri oldu. Ziyarette aileyle sohbet eden Masatlı çifti, yeni yuvalarında kendilerine huzur ve mutluluk diledi.

"Evlerine kavuşan, iş yerlerine yeni kavuşan tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum"

Depremde yerle bir olan mahallede yeniden hayatın başladığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Vali Masatlı, "Gerçekten duygulu anlar yaşıyoruz. Burası Cumhuriyet Mahallesi. Üç buçuk yıl önce asrın felaketiyle beraber burası yerle bir olmuştu. Çok şükür, sizler de görüyorsunuz; Hatay'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 6 Şubat'tan itibaren yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarının en somut örneklerinden bir tanesi burası. Çünkü burada artık insanlarımızın balkonlarında ışıkları yanıyor, iş yerlerin kepenkleri açıldı. Sokaklarımızda yeniden insan sesleri var. Komşuluklar oluşmaya başladı. Çocuklarımız var. Artık burada bir hayat başladı. Tabii sadece burası değil. Atatürk Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne, Gündüz Caddesi'nden Armutlu Mahallesi'ne, Elektrik Mahallesi'den, Emek Mahallesi'ne, Aksaray Mahallesi'nden 75. Yıl Bulvarı'na varana kadar şehrimizin hemen hemen bütün bölümlerinde bir dönüşüm gerçekleşti. Aynı çalışmalar Hatay'ın sadece burada değil, bütün ilçelerinde de aynı hızla devam etti ve bu şekilde yeni bir doku oluştu. Biz de bugün eşim Esra Hanım'la birlikte yeni evlerine kavuşan Mehmet Abi, Fatma Gül Abla ve Yurdagül ailesinin misafiri olduk. Onları kendi mahallelerinde, kendi hayatlarının içerisinde, güvenli yuvalarında görmek gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu büyük dönüşüm içerisinde şehir merkezlerinde bugüne kadar 80 bin civarında konutun, 15 binden fazla da iş yerinin hemen hemen çoğunu tamamlamış durumdayız. Artık şehir merkezimizde hayat adım adım başladı ve devam ediyor. Ben tekraren evlerine yeni geçen, iş yerlerine yeni kavuşan tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı