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Hatalı Dönüş Yapan Otomobil Motosikletli Kadına Kazaya Sebep Oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için motosikletini deviren genç kız, şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, dikkat çeken bir anı belgeledi.

Hatalı dönüş yapan otomobil motosikletli kadına böyle kaza yaptırdı

ANTALYA - Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Evin Pansiyon kavşağında dönülmez levhasını hiçe sayarak dönen otomobile çarpmamak için motosikletini deviren genç kız, şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza ; Zübeyde Hanım Caddesinde İmam Hatip Lisesi istikametinden Doğu Garajı istikametine seyir halindeki bayan sürücünün kullandığı motosikletin, Doğu Garajı istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine gitmekte olan otomobilin, Evin Pansiyon önüne geldiğinde dönülmez levhası olmasına rağmen dönüş yapmakta olan otomobile çarpmamak için fren yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yerde sürüklenen motosiklet otomobile çarparak durabilirken, büyük şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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