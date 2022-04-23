Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi

BOZYAZI, MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde hastaneye muayene için gelen çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Bozyazı Devlet Hastanesi Çocuk Polikliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çocuk Hastalıkları Uzmanı Esra Kılıç öncülüğünde hastane personeli tarafından çocuklara sürpriz yapıldı. Palyaço ve müzik eşliğinde karşılanan minikler, eğlenerek bir nebze de olsa acılarını unuturken, mutlulukları ise gözlerinden okundu. Renkli görüntülere sahne olan hastane koridorlarında minikler gönüllerince doyasıya eğlendiler.

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan, yapılan sürpriz ile çocukların muayene ve tedavilerinde döktükleri gözyaşlarını silebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çocukların güzel bir gün geçirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıkların belirten Püryan, "Geleceğimizin mimarları çocuklarımızın hafızasında hoş bir hatıra bıraktığımızı düşünüyorum. Çocuklarımızı sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bu duygularla çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Bütün çocukların 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Hastaneye çocuklarını getiren aileler de, yapılan sürpriz karşılanmayı kendilerinin ve çocuklarının yaşamında güzel bir anı olarak kalacağını, çok mutlu olduklarını, sürpriz nedeniyle hastane yönetimine ve personeline teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel