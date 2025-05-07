Hastalığa Yenik Düşen Uzman Çavuş Samet Ceylan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hastalığa yenik düşen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören ve vefat eden 30 yaşındaki uzman çavuş Samet Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray Sultanhani İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Uzman Çavuş olarak görev yapan ve rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören 30 yaşındaki Samet Ceylan geçtiğimiz gün vefat etti. Ceylan, memleketi olan Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'nde askeri erkanla son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası olan Uzman Çavuş Samet Ceylan'ın cenazesi Merhum Ömer Kaybet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Düziçi Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Osmaniye protokolü, Ceylan'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.