HasCode Takımı, Vali Yiğitbaşı ile Bir Araya Gelerek Projelerini Tanıttı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, TEKNOFEST KKTC 2025'te Turizm Teknolojileri Yarışması Lise Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan HasCode Takımı'nı makamında kabul etti.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden Yunus Emre Saymar, Yavuz Selman Babacan ve Hüseyin Berk Aslan'dan oluşan HasCode Takımı, danışman öğretmenleri Hakan Yahya Akdeniz rehberliğinde geliştirdikleri "Karahisar Rehber" isimli projeyi Vali Yiğitbaşı'na sundu. Yerli ve yabancı turistlerin oyunlaştırma yöntemiyle Afyonkarahisar'ı gezmesini, şehri tanımasını ve ödüller kazanmasını sağlayan proje, ilin tanıtımına katkı sunmayı hedefliyor. Öğrenciler, projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için destek talebinde de bulundu.

HasCode Takımı üyeleri, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının gururunu Vali Yiğitbaşı ile paylaşırken, gelecek yıllarda düzenlenecek yarışmalarda daha büyük dereceler elde etmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Vali Yiğitbaşı, gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Böyle vizyoner projeler, hem şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyor hem de gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini artırıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR