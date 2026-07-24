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Hasan Say, AFAD İl Müdür Yardımcısı Olarak Atandı

Hasan Say, AFAD İl Müdür Yardımcısı Olarak Atandı
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İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nda geniş çaplı bir atama rotasyonu yapıldı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin onayıyla 17 ilin AFAD İl Müdürü ve 8 ilin müdür yardımcısı değişti. Kayseri'de uzun yıllardır görev yapan Hasan Say, Birlik Müdürlüğü'nden İl Müdür Yardımcılığı'na atandı.

Uzun yıllardır İl AFAD Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Say, il müdür yardımcısı olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde geniş kapsamlı bir atama rotasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin onayıyla 17 ilin AFAD İl Müdürü değişirken, 8 ilin İl müdür yardımcılığı kadrolarına da yeni atamalar yapıldı. Atamalar kapsamında Kayseri'de uzun yılladır büyük bir özveriyle görev yapan ve son olarak Birlik Müdürü olarak görevini sürdüren Hasan Say da il müdür yardımcısı olarak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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