Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı

Havacılık sektörünün önemli kuruluşları ile protokollere imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü havacılık sektörünün temsilcilerini öğrencilerle buluşturarak kutladı.

HKÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü tarafından HKÜ Hukuk Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğe, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ile Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Gaziantep Havalimanı HAVAŞ İstasyon Müdürü Mehmet Güneş, DHMİ Gaziantep Havalimanı Müdürü Kemal Daştan ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hızla gelişmekte olan sivil havacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli uzmanları yetiştirmek için üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı açmıştık. Yoğun ilgi gördü ve talep devam ediyor. Bu yıl Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri programını da açmak istiyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde de Havacılık Yönetimi bölümünü faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sektör ile iç içe olan, güçlü işbirlikleri olan bu programlar, sivil havacılık sektörüne ilgi duyan öğrenciler için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Üniversitemiz, yenilikçilik odaklı bir vizyonla öğrencilerini alanlarında uzmanlaştırma gayreti içerisindedir" dedi.

DHMİ Gaziantep Havalimanı Müdürü Kemal Daştan, Gaziantep Havalimanının büyük bir ivmeyle geliştiğini belirtirken, HKÜ öğrencilerini misafir etmekten mutluluk duyacağını ifade etti. Gaziantep Havalimanı HAVAŞ İstasyon Müdürü Mehmet Güneş ise HKÜ öğrencilerine Gaziantep Havalimanındaki işleyiş ve iş imkanlarından bahsetti.

Etkinliğin ikinci aşamasında öğrencilerin havacılık sektörü hakkında daha yakından bilgi edinmeleri için "Kabin Memurluğu" konulu söyleşi gerçekleşti. Moderatörlüğünü HKÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Çıkmaz'ın yaptığı söyleşiye; Öğr. Gör. Suat Pınar, konuşmacı olarak katıldı. - GAZİANTEP