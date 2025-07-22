Hasan Fehmi Kinay, Şehit Aileleri Derneği'ni Ziyaret Etti

22, 23 ve 24. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevinde bulunan ve halen Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Şehit Aileleri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Asım Okat, 2013 yılında yasalaşan 6495 sayılı Kanun'un çıkmasında emeği geçen ve camianın sorunlarına her zaman duyarlılıkla yaklaşan Kinay'a teşekkürlerini iletti. Başkan Okat, "Sayın Kinay'ın mevzuat konusundaki bilgisi, camiamıza olan ilgisi ve desteği her zaman bizim için kıymetlidir. Kendilerine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında dernek ve Şehitler Müzesi'ni gezen Hasan Fehmi Kinay'a derneğin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi. Program sonunda Kinay'a şehit ailelerine olan destek ve ilgisinden ötürü "Şehit Sancaktar" şilti takdim edildi. - KÜTAHYA