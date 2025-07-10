Harmanözü'nde Aşure Günü Kutlaması

Harmanözü'nde Aşure Günü Kutlaması
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Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Harmanözü köyünde düzenlenen programa Vali Mustafa Eldivan katıldı. Vali, köy sakinleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle Harmanözü köyünde bir program düzenlendi. Programa, Vali Mustafa Eldivan ve protokol üyeleri davet edildi.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, talepleri dinleyerek, notlar aldı. Vali Eldivan köydeki cemevine de uğrayarak, cemevi hakkında köy muhtarından bilgi aldı.

Ziyarette Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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