Harmankaya Kanyonu'nda Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Bilecik Valiliği öncülüğünde düzenlenecek olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Karanlık Gökyüzü gözlem etkinliği için Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer toplantı gerçekleştirdi.

Doğaseverleri ve gökyüzü meraklılarını bir araya getirecek olan etkinlik, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Harmankaya'nın eşsiz doğasında yapılacak. Katılımcıları astronomi atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları ve birbirinden ilgi çekici birçok etkinlik bekliyor. Doğa ile bilimi buluşturan bu organizasyon, aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor. Bilecik'in doğal zenginliklerinden biri olan Harmankaya Kanyonu, bu etkinlikle birlikte gökyüzü tutkunlarının buluşma noktası olacak. - BİLECİK