'Harman sonu' programı renkli görüntülere sahne oldu Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 'Harman Sonu' programı düzenlendi, renkli görüntülere sahne olan programa Bayburtluların yanı sıra il dışından gelen misafirler de yoğun ilgi gösterdiler.

'Harman sonu' programı renkli görüntülere sahne oldu

BAYBURT - Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 'Harman Sonu' programı düzenlendi, renkli görüntülere sahne olan programa Bayburtluların yanı sıra il dışından gelen misafirler de yoğun ilgi gösterdiler. Bununla birlikte Erasmus Plus programı çerçevesinde Bayburt'ta bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, programa katılarak keyifli saatler geçirdiler.

Program, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği'nin işbirliğiyle başlatılan 'Sanatçı Yerleştirme Programı' dahilinde ağırlanan sanatçı Loya Kader Öztürkmen'in 'Eleğin Hafızası' isimli sergisinin açılışıyla başladı. Dr. Feride Çelik'in küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Loya Kader Öztürkmen'in yöreye özgü bitkileri kullanarak sanat eserine dönüştürdüğü 13 farklı eleğin yer aldığı sergide davetliler eser sahibinden bilgiler alarak, elekleri ilgiyle incelediler.

Sergiyi inceleyen konuklar daha sonra Loru Han önünde Gerçekleşen Ehram defilesini izlediler. Bayburtlu kadınların giydiği yöresel giysi olan ehramı günümüz kıyafetlerine uyarlayarak tasarlayan moda tasarımcısı Seren Erdoğan'ın 'Ehram'ın Sırrı' defilesi, büyük beğeni topladı.

Anadolu'nun güzelliklerini tüm dünyaya yaymak, kültür derinliğini görünür kılmak maksadıyla bugün 3 farklı program tertip ettiklerini söyleyen müze kurucusu Kenan Yavuz, "Bugün harman sonu programımızda 3 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız Anadolu'nun güzelliklerini, tüm dünyaya duyurmak, kültür derinliğimizi görünür kılmak. Biraz önce 'Eleğin Hafızası' adını verdiğimiz çalışmamızla elek sergimizi açtık. Bayburt'un çok önemli bir değeri olan ehram, sanatçı Seren Erdoğan tarafından tasarlandı, hazırlandı. Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin sunumuyla birazdan defilemizi izleyeceğiz. Ardından Burcu Hancı ve Dilan Dereli'nin 'Bozkırın sesi Anadolu Ezgileri' konserini dinleyeceğiz, böylece harmanımızı kapatmış olacağız" dedi.

Serhan Bali'nin sunumuyla, piyanist Dilan Dereli'nin piyano resitaliyle, ses sanatçısı Burcu Hancı'nın seslendirdiği parçalarla son bulan 'Bozkırın Sesi Anadolu Ezgileri' konseri izleyenler tarafından büyük alkış topladı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı konser, Vali Eldivan'ın ve Başkan Pekmezci'nin sanatçılara çiçek takdiminde bulunmasıyla sona erdi.