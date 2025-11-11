Haberler

Hannibal Kaddafi 893 Bin Dolarlık Kefaletle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Lübnan'da 2015'ten beri süren tutukluluğunun ardından 893 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'ten beri tutuklu bulunduğu Lübnan'da 893 bin dolarlık kefalet ile serbest bırakıldı.

Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin Lübnan'da yaklaşık 10 yıldır devam eden tutukluluğu sona erdi. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hannibal Kaddafi avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından Beyrut'taki cezaevinden tahliye edildi. Tahliye kararının, Lübnanlı Yargıç Zahir Hammade'nin 6 Kasım'da Hannibal Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek kefaletle serbest kalma talebini onaylanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Lübnan'da tutuklanmıştı

1975 doğumlu olan Hannibal Kaddafi,

Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada tutuklanmıştı. Hannibal Kaddafi'nin Lübnanlı Şii lider Musa el-Sadr'ın Libya'da öldürüldüğü şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandığı açıklanmıştı.

Lübnan'daki Şii toplumu El-Sadr'ın 1978'de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutmuş, eski Libya yönetimi ise El-Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunarak suçlamaları reddetmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
