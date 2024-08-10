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Hande Yener, vurulan köpeği sahiplendi

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Zonguldak'ta alkollü bir şahıs tarafından vurulan köpek, ünlü şarkıcı Hande Yener tarafından sahiplenildi. Köpeğin başından ve vücudundan çok sayıda kurşun çıktı.

Zonguldak'taki alkollü şahıs tarafından vurulan, başından ve vücudundan çok sayıda kurşun çıkan köpeği ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

İddiaya göre, Almanya'dan Bartın'ın Kozcağız beldesine yıllık izne gelen 19 yaşındaki gurbetçi H.C.U., 22 Temmuz günü alkol aldıktan sonra Ateş isimli sokak köpeğini av tüfeğiyle başından vurdu. Silahtan çıkan kurşun, köpeğin burnunda delik açtı. Yaralanan köpeği fark eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden Zonguldak'taki hayvansever Seda Kaya'ya ulaşarak durumu anlattı. Kaya, köpeği Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirdi. Burada ameliyata alınan köpeğin vücudundan çok sayıda kurşun çıktı. Hayvanın gözü de ampute edildi. Çıkarılan kurşun ise burnunda delik açtı.

Kaya, sosyal medyadan kendisine ulaşan ünlü sanatçı Hande Yener'in köpeği sahiplendiğini ve tedavisinin ardından İstanbul'a nakil ettireceğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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