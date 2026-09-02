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Hamsu Köprüsü'nde Güvenlik Teli Tehlikesi

Hamsu Köprüsü'nde Güvenlik Teli Tehlikesi
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Bilecik'te geçen yıl yenilenen Hamsu Köprüsü'nde, yaya yolu korkuluklarının üzerindeki güvenlik tel örgülerinin yeniden takılmaması tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, tellerin bir an önce yerine konulmasını talep ediyor.

Bilecik'te geçtiğimiz yıl yenileme çalışması yapılan Hamsu Köprüsü'nün güvenlik tellerin yeniden yapılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bilecik kent merkeziyle Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nde geçen yıl yenileme çalışması başlamıştı. 3 ay süren çalışma çalışması sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı. Yenile çalışması sonrası köprü üzerinde sağlı sollu yayaların kullandığı yürüyüş yolunda korkulukların üzerinde bulunan güvenlik tel örgüleri yeniden yerine koyulmadı. Bu durum yayalar için büyük bir tehlike oluştururken, vatandaşlar tellerin yeniden yerine takılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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