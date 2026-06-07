Hamitler Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Turgut kazandı

Yüksek Seçim Kurulu, İncirliova ilçesi Hamitler Mahallesi'nde gerçekleştirilen seçimde yeni muhtar Özcan Turgut seçildi.

YSK tarafından 6 belde ve 362 mahallede ara seçim yapılması kararı alınırken, Aydın'da İncirliova Hamitler, Nazilli Karaçay, Sultanhisar Beşeylül, Efeler Şahnalı, Koçarlı Dede, Bozdoğan Güney ve Karacasu Esençay mahallelerinde seçmenler sandık başına gitti.

Hamitler Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Doğan'ın 3 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından boşalan muhtarlık için seçim yapıldı. Toplam 45 seçmenin bulunduğu mahallede Özcan Turgut ve Ahmet Atar muhtarlık için yarıştı.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Seçim süresince İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı.

Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımda Özcan Turgut 23 oy alırken, Ahmet Atar 22 oyda kaldı. Bir oy farkla seçimi kazanan Özcan Turgut, Hamitler Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı