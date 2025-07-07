Hamburger Yerken Boğazına Lokma Takılan Müşteriye Garson Müdahale Etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda hamburger yerken boğazına lokma takılan müşteriye, işletmede çalışan bir garson Heimlich manevrasıyla müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İşletmede hamburger yiyen müşteri, boğazına takılan lokma sebebi ile bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı. Yanında oturan eşi ve arkadaşı büyük panik yaşarken, garson hızla müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Müdahalenin ardından müşteri ve yanındakiler rahat bir nefes aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA