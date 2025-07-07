Hamburger Yerken Boğazına Lokma Takılan Müşteriye Garson Müdahale Etti
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir restoranda hamburger yiyen bir müşterinin boğazına lokma takıldı. Garson, Heimlich manevrasıyla hızlıca müdahale ederek müşterinin nefes almasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir restoranda hamburger yerken boğazına lokma takılan müşteriye, işletmede çalışan bir garson Heimlich manevrasıyla müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İşletmede hamburger yiyen müşteri, boğazına takılan lokma sebebi ile bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı. Yanında oturan eşi ve arkadaşı büyük panik yaşarken, garson hızla müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Müdahalenin ardından müşteri ve yanındakiler rahat bir nefes aldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel