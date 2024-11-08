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Hamburg Türk Basın Birliği Kapadokya'da Basın ve Kültür Gezisi Düzenledi

Hamburg Türk Basın Birliği Kapadokya'da Basın ve Kültür Gezisi Düzenledi
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Hamburg Türk Basın Birliği, Türkiye'ye yönelik geleneksel basın ve kültür gezilerine Kapadokya ile devam etti. Başkan yardımcısı Ali Akdemir ve yönetim kurulu üyeleri, gezide bölgenin tanıtımını yapmayı ve iki ülke arasındaki toplumsal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Hamburg Türk Basın Birliği'nin (HTBB) Türkiye'ye düzenlediği geleneksel basın ve kültür gezileri Kapadokya ile devam etti.

Hamburg Türk Basın Birliği Başkan yardımcısı Ali Akdemir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Kapadokya bölgesinde gezi ve incelemelerde bulundu. Daha önceki yıllarda da İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Urfa ve Samsun gibi illere düzenlenen basın gezileriyle dikkat çeken HTBB, bu ziyaretler aracılığıyla hem üyelerinin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hem de Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel ve toplumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyor. İlk gezisini 2015 yılında İstanbul'a düzenleyen HTBB, o tarihten bu yana toplamda yedi basın gezisi organize etti. Sonuncusu ise geçtiğimiz yıl Samsun'a gerçekleştirilmişti.

Hamburg Türk Basın Birliği Başkan Yardımcısı Gazeteci Ali Akdemir yaptığı açıklamada, "Hamburg Gazeteciler Birliği olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiğimiz 8. Gazimizi yapıyoruz. Bu tür gezileri bilgimizi, görgümüzü artırmak, bu bölgelerin tanıtımını Avrupa'da yapmak ayrıca kendi meslektaşlarımız ile tanışmak, kaynaşmak için yapıyoruz. 14 yıl önce Kuzey Almanya'da kurulan bir derneğiz. Bu tür faaliyetlerimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici de, "Almanya'dan gelen meslektaşlarımızı bölgede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hamburg Türk Basın Birliği üyeleri Kapadokya gezisinin ardından Aksaray ve Yozgat illerinde de bir takım gezi ve incelemelerde bulunacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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