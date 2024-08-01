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Bitlis'te İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Bitlis Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail saldırılarını lanetleyerek basın açıklaması yaptı. Kalabalık tekbir getirip sloganlar attıktan sonra sessizce dağıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastla şehit edilmesinin ardından Bitlis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bitlis Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi. İkindi namazından sonra Ulu Cami meydanında toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak, "İsmail Haniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı" dedi.

Durak, "İsmail Haniye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır' diyen, iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin! Onlar diridirler' diyor ya Rabbimiz, bizler de işittik ve itaat ettik diyoruz. Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. 'Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın?' inancıyla hakka yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabbimizin şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum mazlum şehidin kanı 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun. Katil İsrail'in alçakça saldırılılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş arz-ı mevud zırvalıklarına para saçanlar, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netenyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olacak." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık tekbir getirip sloganlar attıktan sonra sessizce dağıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye İsrail Bitlis Cami Terör Yerel Politika Dünya Haberler

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