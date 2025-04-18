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Hamas Lideri El-Hayya, Kısmi Ateşkes Teklifini Reddetti

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Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, İsrail'in kısmi ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Kapsamlı bir çözüm için derhal müzakerelere hazır olduklarını belirten el-Hayya, İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve tüm tutukluların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirterek, " İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya İsrail'in son ateşkes teklifine dair açıklamalarda bulundu. Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılmasıyla sonuçlanabilecek kısmi bir ateşkes teklifini kabul edemeyeceklerini belirten el-Hayya, " İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın ateşkes konusunda üzerine düşeni yaptığını vurgulayan el-Hayya, "Bir buçuk yıldan fazla süren zorlu müzakereler yaptık ve tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti ilk aşama tamamlanmadan ateşkes anlaşmasını iptal etti ve halkımıza karşı çirkin katliamlar yaptı" dedi.

"Direniş ve silahları işgalin sonucudur"

Netanyahu'nun "siyasi geleceğini korumak için savaşı sürdürmekte ısrar ettiğini" vurgulayan el-Hayya, İsrail yönetiminin "imkansız koşullar" öne sürerek ateşkes sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti. İsrail'in son teklifinin "savaşın, soykırımın ve açlığın devam etmesini öngördüğünü" kaydeden el-Hayya, bu siyasetin bir parçası olmayacaklarını vurguladı. El-Hayya, son ateşkes teklifinin Hamas'ın silah bırakmasını içermesiyle ilgili olarak ise, "Direniş ve silahları işgalin bir sonucudur ve halkımızın doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı. El-Hayya, uluslararası topluma Filistin halkına yönelik acımasız ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Yeni ateşkes teklifi gündeme gelmişti

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Mısır'da yapılan görüşmeler somut bir ilerleme sağlanamadan sona ermiş, Mısır'ın yeni bir ateşkes teklifini Hamas'a ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu teklifin Gazze'ye insani yardımların girişini, 45 günlük bir ateşkesi ve Hamas'ın silah bırakmasını içerdiği bildirilmişti. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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