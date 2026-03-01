Haberler

Iğdır'da Caferi camilerinde Hamaney ve hayatını kaybedenler için dualar okundu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği açıklanmasının ardından, Iğdır'daki Caferi camilerinde dualar gerçekleştirildi. Ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından, Iğdır'daki Caferi camilerinde Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitirenler için dualar okundu.

İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik koordineli hava ve füze saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. İsrail Başbakanlığı ve ABD'li yetkililer, saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alındığını açıkladı. İran devlet medyası, 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırılarda Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. Bölgede karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ederken, gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Iğdır'da da yaşanan gelişmeler üzerine Caferi vatandaşlar camilerde bir araya geldi. Kentteki Caferi camilerinde ve minarelerden Ayetullah Ali Hamaney ile saldırılarda hayatını kaybeden diğer kişiler için dualar okundu. - IĞDIR

