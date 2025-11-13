Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in Yeni Filminin Galası Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filminin galası Zorlu PSM'de yapıldı.

Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'i ilk kez aynı projede bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filminin galası, Zorlu PSM'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu, senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal'ın birlikte kaleme aldığı film, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in etkileyici oyunculuklarıyla dostluk, kırılganlık ve dayanışma üzerine güçlü bir hikaye anlatıyor.

Gecede film ekibine sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim eşlik etti. Ahmet Kürşat Öçalan, Gupse Özay, Burcu Biricik, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Cem Öget, Ahu Yağtu, Demet Şener, Tanem Sivar, Cem Hakko, Bedri Baykam, Ferit Odman, Edhem Dirvana gibi isimlerin katıldığı galadaki gösterim sonunda ekip uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan yapımcı Muzaffer Yıldırım, dört yıl süren üretim sürecine değinerek, "Bu film, hayal ettiğimiz bir güzelliği gerçekleştirdiğimiz için çok kıymetli. Unuttuğumuz bazı duyguları yeniden hatırlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Yönetmen Mert Baykal da "Kolay kolay söyleyemediğim bir cümle bu ama içimize sinen bir film oldu. Umarım siz de bizim kadar seversiniz" diye konuştu.

Filmin başrollerini paylaşan Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit ise galada izleyicilerle birlikte filmi ilk kez izlediklerini belirterek, "Biz bu filmi çekerken çok mutluyduk. Siz de mutlu olun" dedi.

NuLook Production yapımı film dostluğun, umudun ve insana dair küçük ama anlamlı anların peşine düşüyor. "Yan Yana", yarın gösterime girecek.